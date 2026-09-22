Incendio in una pizzeria al Vomero: fumo invade i palazzi, dipendente ustionato

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Incendio in una pizzeria al Vomero: fumo nelle abitazioni e un dipendente lievemente ustionato.

Paura al Vomero, dove un incendio si è sviluppato all’interno di una pizzeria. Una densa colonna di fumo è fuoriuscita dal locale e si è incanalata tra gli edifici della zona, raggiungendo anche alcune abitazioni e provocando disagi ai residenti. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando di Napoli, impegnati per circa due ore nelle operazioni necessarie a domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. L’intervento sarebbe stato complicato anche dal traffico dell’ora di punta e dalla presenza di alcuni ingombri sui marciapiedi.

Incendio partito dalle cucine: strada chiusa durante i soccorsi

Secondo quanto riferito da NapoliToday, nell’incendio sarebbe rimasto coinvolto anche un dipendente della pizzeria, che avrebbe riportato lievi ustioni. Durante le operazioni di soccorso la strada è stata temporaneamente chiusa, con conseguenti ripercussioni sulla circolazione, mentre il fumo ha reso l’aria particolarmente pesante negli edifici circostanti. Le prime informazioni indicano che il rogo sarebbe partito dalle cucine per cause accidentali. Restano comunque da ricostruire con precisione la dinamica dell’incendio e l’entità dei danni riportati dal locale.