Eurovolley e strutture, Manfredi: "Lo spettacolo di Napoli nel mondo! Il punto sugli impianti"

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ll sindaco di Napoli Gaetano Manfredi è intervenuto a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre partendo dall'Eurovolley per rimarcare i successi della città, non senza un passaggio sulle strutture: "E’ stata una serata bellissima. Abbiamo un po’ sofferto per il timore della pioggia, però alla fine è andato tutto bene. Lo scenario è stato emozionante, sono rimasti tutti molto colpiti, compreso il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che ha gradito moltissimo lo spettacolo che c’è stato e quello che ha offerto la città. Le immagini televisive hanno fatto il giro del mondo, ho ricevuto messaggi da tutt’Italia e dall’estero. Hanno mostrato una Napoli bellissima, capace anche di avere un livello organizzativo da grandissima capitale, è stato un momento molto bello per la città. Napoli è una grande città, lo sport oggi rappresenta uno dei fattori determinanti non solo nella crescita economica, ma soprattutto nella costruzione della cittadinanza, dell’identità, anche dell’immagine del brand internazionale. Napoli ha una straordinaria potenzialità che fino adesso non aveva espresso. Noi stiamo portando la città sui palcoscenici mondiali, il resto lo fanno le bellezze e anche la capacità dei cittadini, che si distinguono sempre per accoglienza e calore”.

Sugli impianti sportivi: “Ci stiamo muovendo in questa direzione, nel senso che stiamo lavorando per avere una impiantistica sportiva da grande città, che significa avere perlomeno un grande palazzetto dello sport. Abbiamo rimesso in piedi, facendo un intervento importante, la Scandone, che oggi è il centro federale. Con il parco dello sport di Bagnoli stiamo recuperando un altro spazio sportivo molto significativo. Inoltre stiamo pensando a creare uno stadio per l’atletica, perché è un altro aspetto dove noi possiamo dare tanto, perché sotto di Roma non ci sono impianti del genere. Chiaro che questi impianti richiedono programmazione, richiedono investimenti e oggi noi abbiamo la credibilità e anche la struttura di città per poter attrarre questi investimenti. Perciò sono fiducioso che nel giro di due anni potremmo avere perlomeno un PalaSport, ma voi sapete che ci sono due progetti in corso. Significherebbe anche avere la possibilità di ospitare eventi ancora più significativi, di avere squadre in Serie A e in Eurolega in altri sport. Sono contento che finalmente a Napoli non c’è più l’arte dell’arrangiarsi, che resta una nostra dote importante, però se vogliamo competere ad altissimi livelli dobbiamo avere strutture adeguate, programmazione, attrazione di investimenti.Non può fare tutto il pubblico, ma bisogna di investimenti privati che stanno arrivando. Ci vuole una logica un po’ diversa e il successo di questi eventi, il successo di ieri sera, la capacità di attrarre l’America’s Cup sono tutte prove che oggi Napoli c’è, gioca su più tavoli. Prima nessuno pensava a noi, oggi possiamo dire che quando ci sono grandi eventi si pensa a Napoli”.