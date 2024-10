Boom di turisti a Napoli nell’ultimo weekend: nuovo record di presenze, il dato

Boom di visitatori a Napoli nell’ultimo weekend. Sono tantissime le persone accorse in città: il clamore e la curiosità suscitati dall'inaugurazione del Pulcinella di Gaetano Pesce a piazza Municipio, la Maratona che si è corsa domenica, il sole e il caldo estivi, i siti aperti dal Fai e non solo hanno fatto registrare un nuovo record di presenze. Dall'Osservatorio turistico urbano del Comune di Napoli, infatti, arrivano i primi dati e parlano di 170 mila visitatori per quattro notti.