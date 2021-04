Campania in zona arancione dopo Pasqua: sarà l'unica regione italiana

Ottime notizie per la Campania: l'unica regione a "cambiare colore" nella settimana successiva a Pasqua sarà proprio la Campania. Oramai i dati sono da zona arancione per la seconda settimana consecutiva, ed è quindi certo che si dirà (almeno per ora) addio alle restrizioni della zona rossa. I dati verranno analizzati domani 2 aprile dalla Cabina di regia, e il passaggio da rosso ad arancione per la Campania avverrà martedì 6