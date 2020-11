Campania zona rossa da domenica: in serata Speranza firmerà ordinanza

Il monitoraggio di Iss e ministero della Salute, in base ai dati della settimana dal 2 all'8 novembre, ha indicato che Campania e Toscana si devono aggiungere alle zone a maggior rischio. La lista deve essere confermata dal Cts e poi sarà firmata, forse in serata, dal ministro Speranza.

Le regioni rosse diventano sette: al momento le zone rosse sono Calabria, Lombardia, Piemonte, Provincia di Bolzano e Valle d'Aosta. Alla lista attuale si aggiungono da domenica Campania e Toscana, in base ai dati della settimana dal 2 all'8 novembre. La lista deve essere ancora confermata dal Cts. Il Ministro della Salute Roberto Speranza dovrebbe firmare in serata una nuova ordinanza che andrà in vigore a partire da domenica 15 novembre.