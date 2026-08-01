Circolazione dei treni tornata regolare dopo il terremoto ai Campi Flegrei

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Riparte la normale circolazione dei treni dopo le violente scosse di ieri pomeriggio a Napoli, in zona Campi Flegrei e più precisamente a Pozzuoli.

Tanta paura e disagi a Napoli in località Campi Flegrei dopo le numerosissime scosse di ieri pomeriggio. Oltre ai danni alle strutture e agli appartementi, era stata preventivamente interrotta la circolazione dei treni sull'intera linea.

Solo questa mattina alle ore 06:00 è arrivato il comunicato di Trenitalia per la messa in ordine della circolazione dei treni. Ecco il messaggio: "Dalle ore 01:00 nel nodo di Napoli la circolazione ferroviari è tornata regolare dopo una scossa di terremoto che ha interessato Napoli Campi Flegrei. Effetti sulla mobilità ferroviaria: i treni coinvolti hanno subito rallentamenti, limitazioni e cancellazioni"