Video Terremoto ai Campi Flegrei, crolla una montagna: è la scossa più forte del nuovo bradisismo

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Forte terremoto ai Campi Flegrei: magnitudo 4.7, scossa avvertita anche a Napoli e sulle isole.

Una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.7 è stata registrata alle 19.46 con epicentro nell'area dei Campi Flegrei. Il sisma è stato distintamente avvertito a Napoli e in numerosi comuni della provincia, provocando momenti di apprensione tra la popolazione. Si tratta della scossa di maggiore intensità registrata da quando il fenomeno del bradisismo ha ripreso a manifestarsi nell'area flegrea. Ingenti danni a strutture e case, crollata una montagna a Pozzuoli, nei pressi della fermata della Cumana Gerolomini.

Scossa avvertita anche a Procida e Ischia, attivato il COC

Il terremoto è stato percepito chiaramente anche sulle isole del Golfo. A Procida sono arrivate numerose segnalazioni da Marina Grande, via Libertà, via Vittorio Emanuele e Terra Murata. In alcune zone si sarebbe verificato anche un breve blackout. Il sindaco Luigi Muro ha disposto l'attivazione del Centro Operativo Comunale della Protezione Civile e, dopo le prime verifiche, non risultano danni a persone o cose. La scossa è stata avvertita distintamente anche a Ischia, con segnalazioni in particolare da Ischia Porto, Barano e Casamicciola. Anche sull'isola, al momento, non sarebbero emerse criticità a edifici o infrastrutture. Le autorità continuano a monitorare la situazione, mentre proseguono i controlli nell'area dei Campi Flegrei.