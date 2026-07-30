Metro Napoli, come cambiano gli orari della Linea 1 e della Linea 6 dal 7 agosto
Anm informa che, a partire dal 7 agosto, la Linea 1 e la Linea 6 della metropolitana di Napoli modificano l'orario di esercizio.
Per quanto riguarda la Linea 1, da venerdì 7 agosto a giovedì 3 settembre i prolungamenti notturni del venerdì e del sabato saranno sospesi.
Da lunedì a domenica effettuerà esercizio ordinario con le ultime corse:
- da Centro Direzionale direzione Piscinola ore 23:00
- da Colli Aminei direzione Centro Direzionale ore 22:36.
I prolungamenti riprenderanno a partire dal 4 settembre.
La Linea 6, invece, dal 10 al 23 agosto anticiperà la chiusura al pubblico. Questi gli orari delle ultime corse:
- da Mostra direzione Municipio ore 13.50
- da Municipio direzione Mostra ore 13.50.
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Giornalista sportivo per TuttoNapoli.net e TuttoMercatoWeb.com. In tv su Telecapri, segue da vicino le vicende del Napoli e del calcio italiano.
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