Ultim'ora Terremoto Campi Flegrei, otto feriti lievi dopo la scossa 4.7: Meloni segue l'emergenza

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Terremoto 4.7 ai Campi Flegrei: otto feriti lievi, Protezione civile e istituzioni mobilitate.

Resta alta l'attenzione dopo la forte scossa di terremoto di magnitudo 4.7 registrata alle 19.46 nell'area dei Campi Flegrei, la più intensa da quando il fenomeno del bradisismo è tornato a manifestarsi nell'area puteolana. Secondo il bilancio provvisorio fornito da fonti della Protezione civile, sono otto i feriti lievi, tutti in codice giallo, mentre alcune persone sono state sottoposte ad accertamenti in ospedale. Una nuova scossa è stata inoltre registrata intorno alle 22. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni sta seguendo l'evoluzione della situazione in costante contatto con il ministro Nello Musumeci, il capo della Protezione civile Fabio Ciciliano, il sottosegretario Alfredo Mantovano e il prefetto di Napoli Michele di Bari. Convocata anche l'Unità di crisi per coordinare il monitoraggio e gli interventi conseguenti al sisma.

Campi Flegrei, verifiche sui danni e assistenza per chi non può rientrare a casa

Si è immediatamente attivato anche il sistema regionale della Protezione civile dopo il terremoto, distintamente avvertito in gran parte della provincia di Napoli. Il presidente della Regione Campania Roberto Fico e l'assessora alla Protezione Civile Fiorella Zabatta stanno seguendo la situazione in raccordo con la Prefettura, che ha convocato il Centro Coordinamento dei Soccorsi insieme ai sindaci dei comuni interessati e alla Protezione civile nazionale. Sono in corso le verifiche per accertare eventuali danni, mentre si stanno individuando strutture e soluzioni per garantire ospitalità alle persone che non potranno rientrare immediatamente nelle proprie abitazioni. Attivato anche il servizio di assistenza psicologica per le emergenze, mentre prosegue il monitoraggio della situazione da parte della Regione Campania.