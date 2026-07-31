Ultim'ora Terremoto a Napoli e provincia, forte scossa: la prima stima della magnitudo

vedi letture

Scossa di terremoto avvertita a Napoli e provincia alle 19:46, prime stime INGV sulla magnitudo.

Una scossa di terremoto è stata registrata nella serata di venerdì 31 luglio 2026 nell’area di Napoli. Secondo la prima stima automatica dell’INGV, l’evento sismico è avvenuto alle 19:46 ora italiana e avrebbe una magnitudo compresa tra 3.7 e 4.2.

Prime stime INGV, attesi i dati definitivi

Al momento si tratta di una valutazione preliminare, destinata quindi a essere aggiornata dopo la revisione dei dati da parte dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Le prime informazioni collocano comunque l’evento nella provincia/zona di Napoli. Nelle prossime comunicazioni ufficiali saranno definiti con maggiore precisione magnitudo, epicentro e profondità della scossa. Per ora, dunque, è opportuno riportare il range 3.7-4.2 senza trasformarlo in un valore definitivo.