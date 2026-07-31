Centenario Napoli, torna il tema "Piazzale Ascarelli": l'appello a Comune e Prefettura

vedi letture

Rilanciata la proposta di intitolare a Giorgio Ascarelli il piazzale antistante lo stadio Maradona, chiedendo una presa di posizione delle istituzioni.

In occasione del centenario del Napoli, torna al centro del dibattito la proposta di intitolare a Giorgio Ascarelli, fondatore del club nel 1926, il piazzale antistante lo stadio Diego Armando Maradona. A rilanciare il tema è Iustitia.it, che ricorda come la richiesta di sostituire l'attuale denominazione di Piazzale Tecchio sia sul tavolo ormai da otto anni. Nel corso del tempo sono state raccolte migliaia di firme, oltre a numerose prese di posizione da parte di esponenti del mondo della cultura, del Consiglio comunale e della Municipalità di Fuorigrotta, senza però arrivare a una decisione definitiva.

"Serve una posizione chiara": l'appello durante il centenario

L'iter sarebbe fermo in attesa di una decisione del sindaco Gaetano Manfredi, cui spetta la scelta, e del prefetto Michele Di Bari, chiamato a ratificare l'eventuale delibera comunale. Il sito sostiene che le celebrazioni per i cento anni del Napoli possano rappresentare l'occasione giusta per sbloccare la situazione e invita le istituzioni a esprimere pubblicamente la propria posizione sulla proposta di intitolare il piazzale a Giorgio Ascarelli, figura considerata fondamentale nella storia del club azzurro.