Terremoto Campi Flegrei, evacuato il cinema di Fuorigrotta: "Pensavamo fosse la metropolitana"

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Terremoto 4.7 ai Campi Flegrei, evacuato il The Space di Fuorigrotta: cinema chiuso e proiezioni sospese.

Momenti di paura al cinema The Space di Fuorigrotta dopo la forte scossa di terremoto di magnitudo 4.7 che ha interessato Napoli e provincia. Inizialmente alcuni spettatori non si sarebbero resi conto che le vibrazioni avvertite all'interno della struttura fossero provocate dal sisma, tanto che le proiezioni sono proseguite per alcuni minuti. Successivamente il personale ha interrotto i film e disposto la rapida evacuazione del multisala.

The Space evacuato dopo la scossa: "Il film ha proseguito tranquillamente"

“Non abbiamo capito subito che fosse il terremoto. Io all’inizio pensavo fosse solo la metropolitana, anche perché il film ha proseguito tranquillamente. Poi hanno fermato tutto e ci hanno chiesto di lasciare la sala perché poteva esserci un blackout”. È il racconto di alcuni cittadini presenti al The Space di Fuorigrotta al momento della scossa. Dopo l'evacuazione tantissime persone si sono riversate in strada, mentre tutte le proiezioni sono state sospese e il cinema è stato chiuso.