Coronavirus, il bollettino della città di Napoli: +207 contagi da venerdì, stabili i ricoveri

Il Comune di Napoli ha diramato il primo dei due bollettini settimanali riguardo l'emergenza Coronavirus all'interno della città partenopea: rispetto allo scorso venerdì, sono 207 i nuovi contagi registrati all'interno dell'area metropolitana. Non si sono registrato nuovi decessi, che tiene il numero fermo a 153 da venerdì 18 settembre. Stabili il numero dei ricoveri in terapia intesiva che non aumenta e resta a 9, mentre aumenta di due unità il numero dei ricoveri regolari, portando il tolate a 91. Aumenta di una sola unità, invece, il numero dei guariti arrivando ad un totale di 1256.