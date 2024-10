De Magistris incalza Manfredi: “Quanto sono costati Pistoletto e Pesce?”

"Mi arrivano voci che tra i due superiamo il mezzo milione di euro".

A Radio Napoli Centrale, nel corso di 'Un Calcio alla Radio - 3° Tempo' è intervenuto Luigi De Magistris, ex sindaco Napoli : "Installazione a Piazza Municipio? Visto che parliamo di calcio, iniziamo con il fallo. leri ho fatto un post su Instagram con una brevissima frase ironica. Fermo restando, facendo un ragionamento serio, che è bene che la cultura appassioni, che apra al dibattito, questo è fisiologico e la frase di Manfredi è come sempre insignificante, ma io mi chiedo una cosa: c'è una connessione con la città? Francamente, quel tipo di opera là la vedo veramente fuori contesto.

Quando io facevo il sindaco, nella fase di maggiore rilancio della città, a seguito della pulizia dai rifiuti, dove c'era bisogno di un sostegno di tutte le istituzioni, non vi sto a dire la fatica: N'Albero modificava il paesaggio, non ci fecero fare il corno, il concerto di Ligabue 150 prescrizioni, Paul McCartney e Bruce Springsteen non vi sto a dire. Tutte le cose che facevamo, non spendevamo un centesimo di soldi pubblici, anzi, ci davano i soldi. Mi chiedo e faccio una domanda a Manfredi: per curiosità, ci dici Pistoletto e Pesce quanto sono costati ai contribuenti? Mi arrivano voci che tra i due superiamo il mezzo milione di euro. Allora, tutti questi soldi per opere discutibili, forse chi deve gestire nell'interesse pubblico denaro pubblico, deve dare una spiegazione. Concludo dicendo che sono più appassionato ad un'installazione che facemmo, tra le più fotografate a Napoli, il Pulcinella a Vico Fico Purgatorio, quello che tutti noi riconosciamo. La mia opinione è che, ancora una volta, ci troviamo di fronte ad una mancata connessione tra Manfredi e la città.

La mia presenza a 3° Tempo? A Napoli, a differenza di altri, ci sono sempre e ci metto sempre la faccia. La campagna elettorale non c'entra nulla, non c'è nessun annuncio ufficiale sulla mia candidatura, c'è la concreta possibilità che io mi candidi perché amo questa città, ho buttato il sangue e non lo escludo. Vorrei confrontarmi, ma non ci riesco, con Manfredi che manca in tutte le occasioni. Non ho preoccupazioni, ma siamo in democrazia e ognuno può pensare quello che vuole. Non ho paura di contestazioni e critiche, anzi. La trasmissione mi piace, ci sono bei protagonisti, avrò una piccola rubrica che metterà in connessione il Napoli con la città di Napoli che ho sempre pensato essere un connubio indissolubile.

Preoccupazione per Euro2032? No, se c'è la giusta collaborazione tra tutti, l'impegno, la competenza ed il coraggio. So bene le difficoltà che ci sono quando si affrontano tematiche di natura amministrativa, calcistica, bisogna muoversi per tempo. Ci sono tutte le condizioni per fare un lavoro enorme sul Maradona mettendolo in sicurezza e migliorandolo. Poi, in città c'è il giusto dibattito su un nuovo stadio, vediamo se ci sono le condizioni per farlo. Non perderei tempo sul Maradona perché è una struttura che abbiamo, è un ottimo stadio ed ha potenziale".