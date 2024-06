Gassman: "Napoli capitale culturale d'Italia, non solo per storia, musica e teatro..."

vedi letture

Pensieri e parole, al miele, di Alessandro Gassman. L'attore si trova a Napoli per girare 'Quei fantasmi!'.

"Napoli è senza ombra di dubbio la capitale culturale di Italia. Non solo per storia, musica e teatro. È l'unica in Italia con così tanti teatri. E sono sempre pieni. È un segnale chiaro che c'è una abitudine alla cultura in questa città oltre che una abitudine alla bellezza che è unica al mondo". Pensieri e parole, al miele, di Alessandro Gassman. L'attore si trova a Napoli per girare 'Quei fantasmi!' e ha parlato ai microfoni del Cohousing Cinema del Comune di Napoli:

"Questa città mi ha regalato tantissimo, non riesco a vedere i lati negativi, seppure ci sono come in tutte le città. Ma credo che sia in questo senso insuperabile. Spero di continuare a frequentarla anche in futuro perché mi ci trovo molto bene. Purtroppo non so ancora parlare napulitano. Ma grazie a voi e buona giornata".