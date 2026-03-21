Giornate FAI al Maradona, che successo! Manfredi: “Vogliamo rendere le visite permanenti”

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Da questa mattina sono ufficialmente iniziate le giornate FAI di Primavera. A Napoli le porte sono state aperte in tre siti di grande rilievo: lo stadio Diego Armando Maradona, Palazzo d’Avalos del Vasto e Villa Rosebery. Già dalle prime ore del mattino si sono formate code da record all’esterno del tempio del calcio azzurro per visitare uno dei simboli dello sport napoletano dall’interno.

Grande successo di pubblico: le parole del sindaco Manfredi

L’afflusso di visitatori allo stadio Maradona è stato straordinario: migliaia di persone stanno approfittando dell’apertura gratuita nell’ambito delle giornate della Primavera del FAI. Soddisfatto il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi: "Questa apertura straordinaria insieme al FAI è stata un successo di pubblico come immaginavamo. Una grande opportunità per i tifosi azzurri, i cittadini e i tanti turisti di visitare il tempio del Napoli intitolato al più grande di sempre. Insieme al progetto di restyling e alla Maradona experience lavoreremo per provare a rendere permanenti tali visite che allargano le opzioni di luoghi attrattivi".