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Giornate FAI al Maradona: file chilometriche già dalle prime ore!
Da questa mattina sono ufficialmente partite le giornate FAI di Primavera. A Napoli porte aperte in tre siti importantissimi della città: lo stadio Diego Armando Maradona, palazzo d'Avalos del Vasto e Villa Rosebery.
Già dalle prime ore del mattino si sono registrate delle code da record all'esterno del tempio del calcio azzurro dove in centinaia si stanno dirigendo per visitare uno dei simboli dello sport napoletano dall'interno! Ecco il video pubblicato sul proprio account X dal giornalista Carlo Alvino:
L'incredibile affluenza di pubblico allo Stadio Maradona di Napoli per le Giornate FAI di Primavera! E sono solo le 10:00! 💙⚽🏟️#ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/kSbp338xno— Carlo Alvino (@Carloalvino) March 21, 2026
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