Corriere.it - Campania da zona gialla può persino diventare rossa nelle prossime ore

La Campania potrebbe diventare addirittura zona rossa nelle prossime ore per contenere la diffusione del Covid. Lo scrive l'edizione online del Corriere della Sera, spiegando che nelle prossime ore dovrebbero esserci novità: "Il verdetto atteso per domenica pomeriggio verrà emesso solo lunedì, dopo che nel report dell’Istituto superiore di sanità saranno confluiti tutti i dati in arrivo dalle Regioni. La conferma ufficiale si avrà soltanto in giornata, quando gli scienziati avranno fatto le loro controdeduzioni e il ministro Roberto Speranza avrà sentito i governatori. Ma le indiscrezioni dicono che le aree a rischio, destinate al lockdown o comunque a misure più severe di quelle nazionali, sono Liguria, Abruzzo, Umbria e Campania, che da gialla può persino diventare rossa".