Il Giro d’Italia torna a Napoli: sesta tappa tra paesaggi mozzafiato

Per il secondo anno consecutivo il Giro d’Italia sceglie Napoli. La corsa rosa arriverà in città giovedì 11 maggio 2023 per la partenza e l’arrivo della sesta tappa con passaggi mozzafiato intorno il Vesuvio, le costiere Amalfitana e Sorrentina, gli scavi archeologici di Pompei ed Ercolano oltre alla costa vesuviana e alle ville del Miglio d’oro per un totale di 160 km. Non solo: l’edizione numero 106 della gara ciclistica, dal 6 al 28 maggio, prevede in tutto tre tappe in Campania. Oltre a quella di Napoli, ci sono la provincia di Avellino con arrivo a Laceno e un traguardo a Salerno.