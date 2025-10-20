Largo Maradona sta per riaprire: riunione col Comune positiva, rimossi i teloni

A breve Largo Maradona sarà di nuovo aperto. Si è tenuta oggi la riunione, dopo un lungo braccio di ferro col Comune, e l'esito è stato positivo. Sono stati già tolti i teloni che era stati messi sui punti d'interesse del sito. Di seguito quanto si apprende dalla pagina Instagram 'Murales Maradona':

"Il tavolo della riunione è andato bene. Sono arrivate promesse importanti e la speranza che, in tempi brevi, tutto possa essere risolto. Come segno di pace e di rispetto verso la città e verso Diego, siamo stati noi a scoprire i tendoni , per far tornare a splendere il suo volto su Largo Maradona".