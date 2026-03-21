Lo Stadio Maradona conquista tutti: 4.200 visitatori in una mattinata per le Giornate FAI

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Boom di presenze al Maradona per le Giornate FAI di Primavera: 4.200 visitatori in mattinata, Manfredi annuncia la Maradona Experience

Le Giornate FAI di Primavera hanno trasformato lo Stadio Diego Armando Maradona in una meta turistica a tutti gli effetti: 4.200 visitatori hanno varcato i cancelli dello stadio di Fuorigrotta nella sola mattinata di oggi, un numero che ha sorpreso persino gli organizzatori. Tifosi, cittadini e turisti hanno avuto l'opportunità di scoprire da vicino il tempio del calcio napoletano, dedicato al campione argentino che regalò alla città i primi due scudetti della sua storia.

Il Sindaco Gaetano Manfredi guarda al futuro

Il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha rilasciato alcune dichiarazioni proiettandosi anche al restyling dello stadio: "Questa apertura straordinaria, realizzata insieme al Fai, è stata un successo di pubblico come immaginavamo. Un'occasione importante per i tifosi azzurri, i cittadini e i tanti turisti di visitare il tempio del Napoli, dedicato al più grande di sempre. Con il progetto di restyling e con la Maradona Experience, lavoreremo per rendere permanenti queste visite, che ampliano le proposte e i luoghi di interesse della città". Anche Villa Rosebery e Palazzo d'Avalos, gli altri due luoghi simbolo aperti per le Giornate FAI, hanno registrato una grande partecipazione e resteranno visitabili anche domani.