Ufficiale Napoli-Lecce, il bollettino della Polizia: 5 denunciati, 115 verbali e 78 auto rimosse

La Polizia locale di Napoli, in occasione dell’incontro di calcio Napoli-Lecce allo stadio "Maradona", ha intensificato il controllo del perimetro esterno dello stadio al fine di prevenire e reprimere, gli illeciti e i reati maggiormente diffusi durante questi eventi. Sono stati allontanati e verbalizzati 7 parcheggiatori, 5 dei quali denunciati.

Inoltre, sono stati elevati 115 verbali per diverse infrazioni al Codice della Strada e 2 verbali ai sensi dell’ordinanza sindacale che vieta la vendita di bevande in bottiglie di vetro. Infine, sono stati rimossi per sosta vietata 78 veicoli, due dei quali sono risultati risultati sprovvisti di copertura assicurativa e conseguentemente sequestrati.