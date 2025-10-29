Napoli piange la scomparsa di James Senese, il club azzurro: "Con lui pagine indimenticabili"

Lutto nel mondo della musica e dell'arte partenopea. Si è spento l'artista James Senese, 80 anni, ricoverato da diversi giorni. Il Napoli lo ha voluto ricordare così sui social: "Il Presidente Aurelio De Laurentiis e tutta la SSC Napoli esprimono profondo cordoglio per la scomparsa di James Senese, artista esemplare, illustre interprete del Neapolitan power, che ha segnato pagine indimenticabili del panorama musicale italiano e mondiale".