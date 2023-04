Napoli sold out per la festa Scudetto, è caccia al pernottamento: prezzi alberghi alle stelle

Il prossimo weekend potrebbe arrivare la certezza matematica dello scudetto del Napoli.

TuttoNapoli.net

Il prossimo weekend potrebbe arrivare la certezza matematica dello scudetto del Napoli. In caso di vittoria contro la Salernitana e sconfitta o pareggio della Lazio a San Siro con l’Inter, il Napoli sarà campione d’Italia. Complice il ponte del primo maggio, la città risulta sold out. L’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno a questo proposito scrive: “A Fuorigrotta all’Lhp Palace una suite per due costa 949 euro. La stanza non è piccola — 40 metri quadrati — e c’è una vasca idromassaggio, ma il prezzo è altissimo considerando che l’albergo si trova in zona Mostra e dunque lontano dal centro. Comunque la colazione è inclusa nel prezzo. In area Stazione centrale, al Gold Tower, per una suite si spendono 523 euro e 435 all’atelier Atelier Inés Art; al Boutique hotel Metro 900, invece, 512 euro: prezzi non contenuti considerando che nessuna di queste sistemazioni è in un hotel di quelli mozzafiato o in una posizione di rango.

Il resort Tre Fontane a Portici propone una suite a 720 euro per singola notte. Se proprio si vuole restare a Napoli bisogna dunque arrangiarsi e spendere. Un tre stelle in zona Stazione — il Museum Inn o la Pensione Enea — prevede un costo che oscilla fra 300 e 400 euro per una doppia in un contesto geograficamente lontano dalla tradizionale carolina partenopea. E sempre nella stessa zona l’affittacamere Amily (con la A) si spinge a chiedere 515 euro per una stanza, mentre 764 è il prezzo richiesto per una camera standard alle Quattro stagioni, in centro. Una economy al ToledoH costa 688 euro: stanza spartana, ma location di assoluta centralità.

Una stanza privata alla Sanità? Per notte 363 euro, ma il picco è quello dell’appartamento San Ferdinando nella Bobo’s house: 2.350 euro per due notti. La sistemazione, come si evince dalle foto pubblicate su Airbnb, è decisamente basica e può assolvere senza eccessivi fronzoli alle esigenze di quattro ospiti in una sola camera da letto con un unico bagno e cucina (sempre in camera). Funzionale, ottimamente recensito ma comunque senza lusso, l’appartamento è in una zona strategica. E se non si vuole rischiare di perdere la stanza occorre affrettarsi. L’alternativa è ’O vascio (il basso). Un terraneo nelle viscere di Napoli con il letto su un soppalco dove non si sta neanche in piedi. Il costo per la notte di sabato è di 163 euro. Volendo nel Vascio ci si sta anche in quattro, stringendosi — bagno unico, un letto alla francese, un divano letto — ma il costo sale a 203 euro”.