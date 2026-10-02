Restart Scampia, nuove case dopo le Vele: ecco quando ci saranno i primi rientri

Restart Scampia entra nella fase decisiva: nuove case dopo le Vele e primi rientri tra fine 2026 e inizio 2027.

Restart Scampia entra in una fase decisiva. Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha effettuato un sopralluogo nei cantieri del grande progetto di rigenerazione urbana che sta trasformando l’area delle Vele. Il programma prevede la realizzazione di oltre 500 nuovi alloggi, oltre a servizi e spazi destinati alla comunità. La documentazione comunale conferma che il progetto coinvolge l’ex Lotto M e rientra in un intervento più ampio di riqualificazione del quartiere. A riportarlo è il Comune di Napoli.

Restart Scampia, consegna delle nuove case tra fine 2026 e inizio 2027

Il passaggio più atteso riguarda il rientro degli abitanti. Le prime famiglie sgomberate dalle Vele Gialla e Rossa dovrebbero ricevere le nuove abitazioni tra la fine del 2026 e l’inizio del 2027. ANSA.it Già nei mesi scorsi Manfredi aveva indicato l’obiettivo dei primi rientri entro l’anno, mentre il Comune aveva documentato l’avanzamento dei primi edifici residenziali. Il progetto punta però oltre la semplice sostituzione delle vecchie abitazioni: l’obiettivo è costruire un nuovo assetto urbano con servizi, spazi pubblici e strutture per il quartiere, segnando il passaggio definitivo dal modello delle Vele a una nuova configurazione di Scampia. ANSA.it