America's Cup, Luna Rossa regina di Napoli! New Zealand battuta in finale: bis dopo Cagliari

Luna Rossa trionfa nella Preliminary Regatta di Napoli: battuta New Zealand in finale dopo aver dominato le ultime regate.

Luna Rossa conquista la Preliminary Regatta di Napoli e manda un segnale importante in vista dell’America’s Cup del prossimo anno. Weekend perfetto per la barca italiana, che nell’ultima giornata ha dominato le due regate di flotta conquistando l’accesso al match race decisivo contro Emirates Team New Zealand. Nella finale Luna Rossa ha completato l’opera, precedendo i neozelandesi al traguardo di 17 secondi e facendo esplodere di gioia il pubblico napoletano.

Luna Rossa fa il bis dopo Cagliari: Napoli sogna già l’America’s Cup

Per Luna Rossa si tratta del secondo successo consecutivo nelle Preliminary Regatta, dopo quello ottenuto a maggio nelle acque di Cagliari. Un risultato che assume ancora maggiore significato considerando che proprio Napoli ospiterà l’America’s Cup nel 2027. La formazione italiana chiude così una manifestazione praticamente perfetta, imponendosi prima nelle regate di flotta e poi nel confronto diretto con i campioni neozelandesi. Il miglior modo possibile per salutare Napoli e iniziare a guardare alla sfida più importante del prossimo anno.