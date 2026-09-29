America’s Cup 2027, Manfredi svela: "Due Race Village. Sui dragaggi a Bagnoli..."

America’s Cup 2027, Manfredi annuncia due Race Village a Napoli tra via Caracciolo e Bagnoli.

L’America’s Cup guarda già al 2027 dopo il successo delle regate disputate a Napoli. Il sindaco Gaetano Manfredi, intervistato da Repubblica Napoli, ha anticipato una delle principali novità in vista dell’appuntamento del prossimo anno: saranno realizzati due Race Village, uno in via Caracciolo e l’altro a Bagnoli. Il primo cittadino ha sottolineato la soddisfazione raccolta tra protagonisti e organizzatori: “Ho parlato con tutti: i team, gli organizzatori e i vertici di Ace sono entusiasti del successo dell’evento”.

Bagnoli, Manfredi fa chiarezza sui lavori davanti alla colmata

Una parte centrale dell’intervista riguarda proprio Bagnoli, destinata ad avere un ruolo fondamentale nell’America’s Cup 2027. Manfredi ha affrontato anche il tema degli interventi in mare davanti alla colmata, spiegando la ragione dei dragaggi in corso. “L’acqua è pulitissima. Il problema è la contaminazione per idrocarburi del fondo per questo si fanno i dragaggi”, ha dichiarato il sindaco. La colmata è già al centro del progetto legato alle basi dei team e alla riqualificazione dell’area, mentre l’annuncio del secondo Race Village conferma la volontà di coinvolgere Bagnoli direttamente nell’esperienza dell’evento.