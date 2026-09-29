Ufficiale America’s Cup, il tributo a Napoli: “Sei stata magnifica”. Ufficiali le date del 2027

America’s Cup celebra Napoli e ufficializza tutte le date delle regate del 2027.

Il sito ufficiale dell’America’s Cup celebra Napoli al termine della Regata Preliminare con un lungo messaggio di ringraziamento alla città, al pubblico e a tutte le realtà coinvolte nell’organizzazione. “Napoli, sei stata magnifica”, è il tributo scelto dopo le giornate che hanno visto decine di migliaia di spettatori affollare il Lungomare Caracciolo e il Race Village della Rotonda Diaz. In acqua, invece, Luna Rossa ha completato la festa conquistando la vittoria finale. Ma l’attenzione è già rivolta al 2027 e Marzio Perrelli, CEO dell’America’s Cup Partnership, ha ufficializzato il calendario: “La Louis Vuitton Cup inizierà il 22 maggio 2027 con un weekend inaugurale di regate della flotta AC75. Successivamente, l'azione si sposterà sul Match Racing uno contro uno, con la finale che si concluderà entro il 4 luglio 2027 e la selezione dello sfidante che affronterà il detentore, Emirates Team New Zealand”.

America’s Cup 2027, svelato il calendario: il Match inizierà il 10 luglio

Perrelli ha annunciato anche le date degli altri appuntamenti, dichiarando: “La Women's America's Cup si terrà dal 5 al 9 luglio 2027 inclusi, mentre la Youth America's Cup, già annunciata, si svolgerà dal 2 al 6 giugno 2027. La Louis Vuitton 38th America's Cup Match inizierà il 10 luglio 2027 e si concluderà al più tardi, a seconda del punteggio, entro il 19 luglio 2027”. Intanto a Bagnoli prosegue la trasformazione dell’area destinata a ospitare l’evento: secondo il sito ufficiale, le basi dei team stanno già sorgendo e sono in corso gli interventi sulle infrastrutture. Il messaggio conclusivo guarda direttamente all’appuntamento del prossimo anno: “Questa regata preliminare ha offerto al mondo un primo assaggio di ciò che Napoli e l'America's Cup possono creare insieme. Nel 2027 torneremo per l'evento clou. La "Road to Naples" è già ricca di possibilità. La 38ª America's Cup Louis Vuitton sarà speciale, davvero speciale. Grazie Napoli. Ci vediamo nel 2027”.