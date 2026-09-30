America’s Cup, primo AC75 già a Bagnoli: i francesi anticipano Luna Rossa

America’s Cup 2027, il primo AC75 arriva a Bagnoli: i francesi anticipano tutti e resteranno a Napoli per l’inverno.

La corsa verso l’America’s Cup 2027 a Napoli entra già nel vivo. Il primo AC75 arrivato nella base di Bagnoli è quello del La Roche-Posay Racing Team, che ha trasferito lo scafo da Lorient alla nuova sede napoletana. I francesi diventano così il primo equipaggio a iniziare concretamente il lavoro a Bagnoli in vista della prossima edizione della Coppa America. Una scelta che conferma come l’area occidentale della città stia progressivamente diventando il centro operativo della competizione, mentre proseguono i lavori alle basi e alle infrastrutture destinate ai team.

I francesi resteranno tutto l’inverno: obiettivo uscire in mare già a ottobre

Il programma del team francese prevede una lunga permanenza a Napoli. Marcelino Botín ha infatti spiegato che l’obiettivo è rimanere a Bagnoli durante tutto l’inverno e riuscire a portare l’AC75 in acqua già nel mese di ottobre. lUna partenza anticipata rispetto alla concorrenza: Luna Rossa, ad esempio, aveva annunciato il ritorno a Napoli con il proprio AC75 per metà gennaio. Intanto Bagnoli si prepara a diventare uno dei poli principali dell’evento, con un villaggio che comprenderà fan zone, media center, base dei volontari, negozi dei team, ristorazione e altre strutture dedicate al pubblico. A riportarlo è Repubblica.