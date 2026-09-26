America's Cup a Napoli, Luna Rossa resta prima: la classifica dopo la seconda giornata
Luna Rossa Senior mantiene la testa della classifica generale al termine della seconda giornata della Louis Vuitton Preliminary Regatta di Napoli. L’equipaggio italiano conserva il primato grazie ai risultati ottenuti nelle regate disputate finora e sale a 51 punti, precedendo Emirates Team New Zealand, secondo a quota 43. Terza posizione per Tudor Team Alinghi con 38 punti, mentre Luna Rossa - Women & Youth è quarta con 35.
La classifica generale: Luna Rossa davanti a New Zealand
Grande protagonista della giornata anche La Roche-Posay Racing Team, capace di conquistare due vittorie nelle quattro regate disputate e vicino a un altro successo, sfumato a causa di una scuffiata nell’ultimo lato. Dopo sei Fleet Race, questa la classifica generale aggiornata: 1. Luna Rossa 51 punti; 2. Emirates Team New Zealand 43; 3. Tudor Team Alinghi 38; 4. Luna Rossa - Women & Youth 35; 5. ARC Team USA 34; 6. Emirates Team NZ - Women & Youth 32; 7. La Roche-Posay Racing Team 31; 8. Cobham-Ultra GB2 - Women & Youth 29; 9. GB1 24.
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