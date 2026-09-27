America’s Cup, Napoli invasa dai turisti: 770mila visitatori e locali sold out

America’s Cup, boom turistico a Napoli: 770mila visitatori, alberghi e ristoranti pieni grazie alle regate sul lungomare.

L’America’s Cup si sta trasformando in un potente volano turistico per Napoli. Come racconta oggi la Repubblica, l’effetto delle regate va ben oltre lo spettacolo sportivo sul lungomare: alberghi, ristoranti e pizzerie stanno beneficiando dell’enorme afflusso di pubblico richiamato dall’evento. Il dato più significativo arriva dal Comune, che stima in circa 770mila i visitatori presenti in città, mentre molte attività della ristorazione hanno fatto registrare il tutto esaurito. Un movimento che conferma la capacità della manifestazione velica di produrre ricadute immediate sull’economia cittadina.

Alberghi, pizzerie e ristoranti pieni: l’effetto regate sull’economia di Napoli

La grande partecipazione alle giornate di gara ha riempito soprattutto il lungomare e le zone maggiormente coinvolte dall’evento, con un impatto diretto sull’intero comparto dell’accoglienza. Repubblica mette in evidenza il boom generato dalla Louis Vuitton Cup, capace di attirare appassionati, visitatori e turisti e di aumentare i consumi nelle attività cittadine. Il successo di pubblico diventa così uno dei risultati più importanti di queste giornate, mentre sul fronte sportivo Luna Rossa continua a tenere alta l’attenzione. L’America’s Cup si conferma quindi non soltanto una grande vetrina internazionale, ma anche un’occasione concreta per turismo e commercio napoletano.