Ufficiale "Sanghe pe’ Napule", grande successo: incremento di donazioni in Campania

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Oltre al valore simbolico, la campagna ha prodotto risultati concreti e immediati, registrando un sensibile incremento delle donazioni in diverse aree

Si è conclusa con un bilancio estremamente positivo “Sanghe pe’ Napule”, la campagna di incentivazione alla donazione di sangue nata dalla sinergia tra Sorgesana, SSC Napoli e Avis Campania. L’iniziativa ha sfruttato lo straordinario potere aggregativo del Calcio Napoli e l'efficacia mediatica dei calciatori azzurri nel ruolo di testimonial, riuscendo a veicolare un messaggio vitale a un vastissimo bacino di utenza.

Oltre al valore simbolico, la campagna ha prodotto risultati concreti e immediati, registrando un sensibile incremento delle donazioni in diverse aree del territorio regionale. Il momento celebrativo finale si è svolto allo Stadio Diego Armando Maradona in occasione del match Napoli-Lecce con la discesa in campo di una formazione di undici donatori, in rappresentanza delle migliaia di soci Avis della Campania, che ha sfilato , ricevendo l'abbraccio dei tifosi.