"Sanghe pe’ Napule", grande successo: incremento di donazioni in Campania
Si è conclusa con un bilancio estremamente positivo “Sanghe pe’ Napule”, la campagna di incentivazione alla donazione di sangue nata dalla sinergia tra Sorgesana, SSC Napoli e Avis Campania. L’iniziativa ha sfruttato lo straordinario potere aggregativo del Calcio Napoli e l'efficacia mediatica dei calciatori azzurri nel ruolo di testimonial, riuscendo a veicolare un messaggio vitale a un vastissimo bacino di utenza.
Oltre al valore simbolico, la campagna ha prodotto risultati concreti e immediati, registrando un sensibile incremento delle donazioni in diverse aree del territorio regionale. Il momento celebrativo finale si è svolto allo Stadio Diego Armando Maradona in occasione del match Napoli-Lecce con la discesa in campo di una formazione di undici donatori, in rappresentanza delle migliaia di soci Avis della Campania, che ha sfilato , ricevendo l'abbraccio dei tifosi.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Napoli
|Milan
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro