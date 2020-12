Scandalo a Treviso, maestra negazionista invita bimbi a non tenere le mascherine: "Muoiono solo i vecchi"

"Tanto di Covid muoiono solo i vecchi". Protagonista della vicenda una maestra di una scuola elementare di Treviso, come scrive il portale Tgcom, che spiega come a segnalare la vicenda alcuni genitori, che hanno dato vita a una manifestazione di protesta all'esterno dell'istituto per richiamare l'attenzione sul comportamento dell’insegnante negazionista, che avrebbe invitato i bambini a non indossare la mascherina in aula, pare non utilizzando a propria volta il dispositivo di protezione.