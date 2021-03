Scuola, protesta No Dad a Napoli: campanelle davanti alla sede della Regione

I genitori No Dad della Campania non ci stanno alla chiusura delle scuole e così hanno protestato in piazza a Napoli. I manifestanti hanno portato il suono di decine e decine di campanelle davanti la sede della Giunta della Regione Campania. A più riprese si è levato il grido "Vergogna, vergogna" e "Dimissioni, Dimissioni" indirizzato ai rappresentanti della Regione ma anche a quei sindaci che con proprie ordinanze hanno mantenuto le scuole chiuse anche quando le norme nazionali e regionali consentivano la didattica in presenza.