Ufficiale

Tangenziale Napoli, chiuso svincolo uscita Fuorigrotta dalle 19.30: il motivo

Oggi alle 10:10Napoli città
di Fabio Tarantino

Massima allerta per la gara di questa sera dopo gli incidenti del 2023 in pieno centro città. Su richiesta della Prefettura di Napoli lo svincolo di uscita di Fuorigrotta della Tangenziale di Napoli, in entrambe le direzioni, sarà chiuso oggi dalle ore 19:30 fino a cessate esigenze. Per i veicoli provenienti da Pozzuoli e dall'autostrada si consiglia l'uscita di Agnano. La decisione è stata presa nel corso della riunione del Comitato provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica allo scopo di prevenire possibili criticità nella viabilità in occasione degli incontri casalinghi del Napoli.