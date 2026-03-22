Tragedia al Corso Garibaldi! Auto investe pedoni: due morti

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Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Carabinieri, la polizia municipale e i sanitari del 118.

Grave incidente nel tardo pomeriggio in Corso Garibaldi, dove intorno alle 19:30 due donne sono state investite da un’auto lanciata ad alta velocità. L’impatto è stato violentissimo e non ha lasciato scampo a una delle vittime, una 57enne di origine ucraina, morta sul colpo. L’altra donna, nata nel 1974, è stata soccorsa e trasportata d’urgenza presso l’Ospedale del Mare, dove purtroppo è deceduta poco dopo il ricovero.

Traffico in tilt

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Carabinieri, la polizia municipale e i sanitari del 118, che hanno lavorato a lungo per gestire la situazione e mettere in sicurezza l’area. Il traffico nella zona è rimasto completamente bloccato per consentire i rilievi e le operazioni di soccorso, mentre sono in corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.