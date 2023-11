UFFICIALE - Napoli sarà Capitale Europea dello Sport 2026

Napoli sarà Capitale Europea dello Sport 2026. La designazione è stata ufficializzata questa mattina

Napoli sarà Capitale Europea dello Sport 2026. La designazione è stata ufficializzata questa mattina dal presidente di Aces Europe, Gian Francesco Lupattelli. "La città di Napoli, dopo Tbilisi, vince anche il ballottaggio con Saragozza. Questa investitura - spiega Sergio Roncelli, presidente del Coni Campania - premia il lungo cammino fatto in stretta collaborazione fra il CONI Campania, il Comune di Napoli e l'USSI Campania".

"Raggiungiamo un obiettivo nel quale abbiamo sempre creduto. La designazione di Napoli quale Capitale Europea dello Sport 2026 - sottolinea il sindaco Gaetano Manfredi - è il riconoscimento della bontà del lavoro che stiamo portando avanti per la promozione del valore dello Sport sotto l'aspetto della competizione e della capacità di creare comunità. La collaborazione di tutte le istituzioni sarà fondamentale per il rilancio dei nostri impianti, in maniera da farci trovare pronti all'appuntamento del 2026 che rappresenta una vetrina internazionale di grande prestigio per la nostra città".