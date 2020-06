VIDEO - Rubano un motorino durante i festeggiamenti: sui social le immagini del furto

I delinquenti sfruttano le situazioni di caos per tirare acqua al proprio mulino e delinquere ancor di più. Nel corso dei festeggiamenti per la Coppa Italia, a Napoli c'è stato un altro brutto episodio: alcuni malviventi avrebbero rubato il motorino di due tifosi, fatti scendere con la forza e scaraventati al suolo. Non c'è ancora stata la conferma delle forze dell'ordine, ma le immagini sono già diventate virali sui social. Eccole di seguito.