Video Napoli Femminile, Giai: "Puntiamo a due vittorie prima della sosta"

Il Napoli Femminile si prepara alla sfida di domani pomeriggio contro il Milan valevole per la quinta giornata del campionato di Serie A. Dopo la sconfitta contro la Roma della scorsa domenica, le azzurre attendono il Milan fermo a 4 punti in classifica. Abbiamo ascoltato ai nostri microfoni la centrocampista del Napoli Alice Giai che ha analizzato le prossime sfide e commentato la sua seconda stagione in azzurro. Ecco quanto evidenziato:

Domani arriva il Milan, poi le trasferte contro la Lazio e la Sampdoria. Quanti punti vi aspettate prima della sosta di metà ottobre?

“Le considero tre sfide dirette contro tre avversarie dirette quindi mi auguro facciamo almeno sei punti,sarebbe di buono auspicio”.

Seconda stagione qui in azzurro che obiettivo ti poni dopo le 18 partite giocate la scorsa stagione e la permanenza conquistata in serie A ?

“Ho scelto di rimanere a Napoli proprio dopo il miracolo che abbiamo fatto l’altr’anno. Mi sembrava giusto dare continuità a questo percorso, e io mi auguro di poter aiutare sempre di più la squadra e diventare un punto fermo per la società”.