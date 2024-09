Napoli Femminile, prima vittoria stagionale per le azzurre: battuto il Sassuolo

Prima vittoria stagionale per il Napoli Femminile che batte per 1-0 il Sassuolo nella terza giornata di Serie A Ebay.

PRIMO TEMPO

Pronti via ed il Napoli dopo soli due minuti passa in vantaggio con una gemma di Novellino che dalla fascia destra lascia partire un potente tiro-cross e sorprende Philtjens con una traiettoria perfetta. Le azzurre gestiscono perfettamente il vantaggio nei primi 45' rischiando solo in un'occasione: a tremare non è solo la difesa delle azzurre ma soprattutto la traversa difesa da Bacic, colpita da Gram che con un potentissimo mancino dall'esterno dell'area di rigore, sfiorando il pari. È comunque il Sassuolo, nonostante lo svantaggio, a giocare meglio nel primo tempo, senza però riuscire a concretizzare.

SECONDO TEMPO

Nella ripresa la musica non cambia, le neroverdi si impongono sul possesso palla ma non superano i pali difesi da Bacic. I tentativi del Sassuolo sono timidi e sempre ben gestiti dalla difesa azzurra, super prestazione della centrale di difesa e capitano delle azzurre Di Marino. Le azzurre arretrano nel finale alla difesa della vittoria, troppa poca precisione per il Sassuolo negli ultimi 20 metri. Primi 3 punti e grande boccata d'ossigeno per le azzurre che dopo due sconfitte consecutive trovano la prima vittoria stagionale con una prova matura contro la quarta forza della scorsa stagione.