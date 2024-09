Video Pres.Napoli Femminile: "Non abbiamo paura di nessuno! Io milanese ma sul Napoli..."

Il presidente del Napoli Femminile, Marco Bifulco, è intervenuto ai nostri microfoni dopo il match tra Napoli e Sassuolo, terminato 1 a 0. Il numero uno del club ha analizzato il momento della sua squadra e ha anche commentato il big match di domani tra Juventus e Napoli.

Finalmente i primi tre punti dopo 3 giornate, zona alta della classifica attendendo le altre partite. Cosa si aspetta dai prossimi impegni, si sogna in grande, si va a Roma. Cosa può dirci oggi su questa prima vittoria?

“Diciamo che questa vittoria è il coronamento di un lavoro duro che è stato tutta l’estate. Io le ho seguite sin dal primo momento, loro son veramente delle lavoratrici se lo meritavano loro in primis. Sono stati risultati bugiardi quelli di Firenze e quello contro l’Inter domenica scorsa. Io credo che questa squadra meriti di stare in alto in classifica, meriti appunto tutto il lavoro che hanno conseguito in questi mesi e di di essere premiato con dei punti. Oggi è stato così e quindi sono solo che soddisfatto e non abbiamo paura di nessuno. Anzi andremo a Roma con un atteggiamento sempre propositivo e andiamo lì per cercare i tre punti, ovviamente.”

Il weekend per la città di Napoli inizia benissimo, cosa ci vuole sulla sfida tra Juventus e Napoli per andare a unire tutto quello che il calcio qui a Napoli?

"Guarda, io ho l’accento milanese ma sono napoletano nel cuore. Ho sempre tifato il Napoli nella mia vita, sono il più appassionato di tutti e quindi spero sempre nella vittoria del Napoli. Con la Juve è tosta, Thiago Motta sta dimostrando grandi cose ma ho fiducia appunto di Antonio conte che per me è il migliore l’allenatore della storia del Napoli. Quindi sono solo contento e spero che mi auguro di vincere anche in futuro."