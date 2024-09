0 gol subiti in quattro partite: la Juventus contro il Napoli insegue il record assoluto

Thiago Motta proverà a confermare la solidità difensiva già raggiunta anche contro il Napoli. La Juventus non ha subito nemmeno un gol nelle quattro partite di questo campionato e - riferisce Opta - solo in altre quattro occasioni aveva mantenuto la porta inviolata nelle prime quattro gare disputate in Serie A (1965/66, 1983/84, 1986/87 e 2014/15). Solo nella più recente di queste (2014/15) è riuscita a non subire gol anche nella quinta (record per i piemontesi nel massimo campionato). Col Napoli, dunque, i bianconeri si giocano la possibilità di aumentare la striscia di imbattibilità difensiva e inseguire il record assoluto.