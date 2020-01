2019, AGOSTO AZZURRO - L'acquisto più costoso, il mai arrivato ed il gelo di Torino

Agosto rovente ancora per il Napoli sotto il punto di vista del calciomercato. In casa Napoli si parla ancora tanto di James Rodriguez, con il Real che non cede alla corte azzurra fino alla fine. Dopo l'apparente rottura con Zidane, sarà lo stesso tecnico francese a riabbracciare il colombiano e Bale (altro elemento che sembrava in partenza), ridandogli spazio in campo. Per il Napoli sfuma, dunque, quello che poteva essere il trequartista ideale per la nuova veste tattica di Ancelotti (4-2-3-1) che, ad onor del vero, non vedrà mai la luce. Resta un miraggio anche il possibile arrivo di Icardi: l'argentino comincia un braccio di ferro con l'Inter che alla fine non lo cede al Napoli ma nemmeno alla Juventus, mandandolo a Parigi in prestito e tenendolo lontano dalla grinfie delle squadre rivali.

GLI ACQUISTI - A Napoli, però, approdano giocatore giovani, di prospettiva, ma anche piccoli campioncini ed esperti attaccanti. Giovanni Di Lorenzo viene acquistato dall'Empoli per prendere il ruolo di terzino destro al posto di Hysaj (l'albanese resterà, poi, clamorosamente in azzurro). Arriva poi il giovanissimo Elmas, il diamante che in patria ha già convinto tutti; il Napoli si assicura anche le prestazioni dell'esperto attaccante Fernando Llorente, ex Juve, e poi Hirving Lozano: il messicano, voluto fortemente da Carlo Ancelotti, è l'acquisto più costoso della storia del Napoli, tante le aspettative per un giocatore già etichettato da molti come un vero e proprio predestinato dopo quanto mostrato in Eredivisie con la maglia del Psv Eindhoven.

LE AMICHEVOLI - Il Napoli continua, poi, il percorso delle amichevoli estive: gli azzurri si impongono al Velodrome contro il Marsiglia nel segno di Mertens, autore del gol partita. Poi la tourneè americana contro il Barcellona, non dall'epilogo particolarmente felice: gli azzurri cadono due volte nel doppio confronto, realizzando un solo gol in due partite e subendone sei, certo non il miglior modo di presentarsi ai nastri di partenza della Serie A.

IL CAMPIONATO - Comincia il campionato ed il Napoli è chiamato subito al difficile confronto contro la Fiorentina: una partita pirotecnica che termina 4-3 per gli azzurri in un Franchi stracolmo di entusiasmo dopo l'arrivo di Frank Ribery. Chi di 4-3 ferisce, però, di 4-3 poi perisce: il big match della seconda giornata di Serie A è proprio allo Stadium contro la Juventus. Il Napoli prima va sotto di tre reti, poi mette in scena una grande rimonta portandosi sul 3-3 ma alla fine Koulibaly gela i proprio tifosi, con un autorete nei minuti finali che regala la vittoria ai bianconeri e lascia sprofondare gli azzurri in un vortice depressivo dal quale, poi, sarà difficile riprendersi.