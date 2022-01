2021, GIUGNO E LUGLIO AZZURRO - Il trionfo dell’Italia agli Europei e il ritiro a Dimaro

Continuiamo a ripercorrere mese per mese quello che è stato il 2021 azzurro. Archiviata la stagione di Serie A, il mese di giugno prevede EURO2020.

Inizialmente previsto dal 12 giugno al 12 luglio 2020, l’emergenza legata alla diffusione del Covid-19 ha costretto l'esecutivo UEFA a ufficializzare il rinvio di un anno degli europei che si giocano dall’11 giugno all'11 luglio. Tra i convocati dell’Italia di Roberto Mancini, ci sono anche tre calciatori del Napoli: Insigne, Di Lorenzo e Meret. L’Italia, alla vigilia della competizione, non è data tra le favorite ma è inclusa tra le possibili sorprese del torneo. L’Italia chiude il girone al primo posto.

Agli ottavi l’Italia soffre con l’Austria, riuscendo alla fine a vincere per 2-1 ai tempi supplementari con gol di Chiesa e Pessina. Ai quarti ecco il Belgio: grande partita, stesso punteggio degli ottavi e accesso alle semifinali. E’ la gara più difficile e sofferta giocata fino a quel momento, ma l’Italia trionfa ai rigori grazie al rigore decisivo di Jorginho. La finale si svolge l'11 luglio a Wembley contro l’Inghilterra. I padroni di casa passano subito in vantaggio, il pareggio arriva soltanto in piena ripresa grazie a Bonucci. Anche i supplementari finiscono 1-1, ma ancora una volta ai rigori è l’Italia a trionfare. Donnarumma neutralizza l'ultimo rigore, calciato da Saka. L'Italia vince così il suo secondo Europeo, a 53 anni di distanza dal primo.

E’ il trionfo della Nazionale di Mancini ma anche dei tre calciatori del Napoli che fanno della spedizione azzurra. Per Meret un ruolo come terzo portiere, mentre Insigne e Di Lorenzo sono grandi protagonisti. Il primo segna due gol ed è uno degli intoccabili nello scacchiere azzurro, mentre Di Lorenzo, sfruttando l’infortunio di Florenzi si guadagna la titolarità e gioca un Europeo di altissimo livello.

Nel frattempo l’8 luglio si insedia sulla panchina del Napoli Luciano Spalletti che tiene la sua prima conferenza stampa da nuovo allenatore azzurro. Il tecnico si presenta carico e voglioso, entusiasta della nuova avventura e con l’obiettivo di far dimenticare il più in fretta possibile la delusione della passata stagione.

Il 15 luglio Napoli comincia la prima parte del ritiro a Dimaro, agli ordini del nuovo allenatore Spalletti e senza i tanti nazionali. Il tecnico toscano inizia a gettare le basi del suo lavoro, a conoscere i calciatori e ad imprimere la sua identità alla squadra. 10 giorni in Val di Sole ricchi di duro lavoro e con alcune prime indicazioni sin da subito evidenti. Il mese di luglio si chiude con un’amichevole contro il Bayern Monaco in cui il Napoli, senza tanti titolari, si impone con un netto 3-0.