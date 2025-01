2024, LUGLIO-AGOSTO AZZURRO - Disfatta a Verona, il mercato di fuoco e il folle 2-1 col Parma

vedi letture

Amici di Tuttonapoli, come ogni anno, ripercorriamo mese per mese quello che è stato il 2024 azzurro e gli eventi che hanno caratterizzato l’anno solare del Napoli, tra partite importanti, date significative, polemiche e avvenimenti che si sono verificati nel corso dei 365 giorni partenopei.

Luglio: comincia l'estate e ha inizio anche il mercato. Pronti via e vengono subito soddisfatte tre richieste di Conte: vengono acquistati Spinazzola a zero, Rafa Marin dal Real Madrid, e soprattutto Alessandro Buongiorno conteso da tante big. Intanto si svolge anche il primo ritiro estivo a Dimaro e una parte del secondo a Castel Di Sangro. Per quanto riguarda le operazioni in uscita, non vengono riscattati Dendoncker e Traoré e viene ceduto Ostigard al Rennes.

Agosto: Si conclude l'ultima parte della preparazione estiva a Castel Di Sangro e poco dopo inizia il campionato. L'esordio di Conte sulla panchina del Napoli è una tragica sconfitta contro l'Hellas Verona per 3-0. Il mister chiede scusa ai tifosi nel post-partita, ma si fa sentire dalla società: il mercato deve essere ultimato. Osimhen non si riesce a cedere e il mercato azzurro è bloccato, ma Conte non vuole sentir ragioni. Così arriva David Neres dal Benfica per una cifra vicina ai 30 milioni di euro e il Napoli vince la prima al Maradona con un sonoro 3-0 al Bologna, buona la prima in casa di Conte. A questo punto bisogna concludere: viene acquistato Lukaku prima che parta Osimhen, Manna lascia andare Brescianini a visite mediche fatte per il colpo da 90, McTominay dallo United. Nell'ultimo giorno di mercato arriva anche Billy Gilmour e viene piazzato Osimhen in prestito al Galatasaray. Intanto sono stati dati in prestito Cajuste, Lindstrom e Natan, ossia tutti gli acquisti della precedente estate, a loro si aggiungono anche Zanoli, Gaetano e Cheddira.