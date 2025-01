2024, MAGGIO-GIUGNO AZZURRO - Finisce una stagione disastrosa, la svolta con Conte!

Amici di Tuttonapoli, come ogni anno, ripercorriamo mese per mese quello che è stato il 2024 azzurro e gli eventi che hanno caratterizzato l’anno solare del Napoli, tra partite importanti, date significative, polemiche e avvenimenti che si sono verificati nel corso dei 365 giorni partenopei.

Maggio: accade una cosa mai successa negli ultimi anni, i tifosi non vedono l'ora che finisce la stagione. Sì, perché più avanti si va peggio è. Il mese di maggio non vedrà neanche una vittoria: sconfitta contro il Bologna, pareggi con Fiorentina, Udinese e persino all'ultima giornata contro il Lecce, cestinando l'opportunità di una possibile qualificazione in Conference League. Termina il contratto diCalzona. La stagione 2023/24 del Napoli campione d'Italia si conclude con un umiliante decimo posto.

Giugno: era difficile da pronosticare anche che l'entusiasmo in piazza si riaccendesse con una singola mossa di De Laurentiis, la scelta (dopo un lungo convincimento) di Antonio Conte in panchina. Presentazione in grande stile per il mister, che però si perde poco in promesse e passa subito ai fatti: Kvaratskhelia, Di Lorenzo (che intanto ha chiesto la cessione aprendo un tormentone), Anguissa, Lobotka, Rrahmani... I punti fermi che si è scelto, non si muovono, lo annuncia fermamente. E così sarà "In primis metteremo a posto la fase difensiva", e così sarà.