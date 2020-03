"249 operatori sanitari in malattia", dal Cardarelli la risposta al Fatto Quotidiano: "Sono solo 33!"

Polemiche vive in mattinata, in piena emergenza Coronavirus, dopo la prima pagina de Il Fatto Quotidiano che denunciava un alto assenteismo di medici a Napoli, con un numero che avrebbe raggiunto addirittura le 249 unità. A smentire il tutto è stato il manager del Cardarelli Giuseppe Longo, che con un video ha chiarito la situazione: "Sono in totale 33 e non 249 i medici del Cardarelli, su 739 di cui 16 nei dipartimenti assistenziali e 17 nel dipartimento di emergenza e accettazione (pronto soccorso che fronteggiano anche il Covid 19). Di questi ultimi 4 sono affetti da patologie croniche e 4 positivi al tampone per il Covid 19 in isolamento fiduciario in base alle disposizioni di sorveglianza sanitaria prevista dal decreto del governo per fronteggiare l'emergenza epidemiologica. Gli altri 9 sono ammalati per il Covid 19".