-8 a Castel di Sangro - Lozano, il primo ritiro per ripartire e non sentirsi disorientato

Oltre alle trattative in entrata ed in uscita, di cui vi stiamo raccontando tutti i dettagli in queste ore, analizziamo anche la situazione e le prospettive dei giocatori che tra 8 giorni partiranno per il ritiro di Castel di Sangro.

HIRVING LOZANO - L'anno scorso arrivò a ritiro finito da un pezzo, dopo un lungo tira e molla, con la squadra praticamente in partenza per Torino. Il suo ingresso con gol allo Stadium illuse tutti nascondendo le difficoltà d'ambientamento, fisiche dopo un infortunio col Psv e soprattutto tattiche per il ruolo che doveva rivestire per Ancelotti. Con Gattuso le cose non sembravano essere cambiate, col mancato utilizzo fino all'espulsione dall'allenamento ed il richiamo pubblico che hanno sortito l'effetto sperato. Da esterno qualche segnale, soprattutto a sinistra dove però Insigne è inamovibile per Gattuso pure quando si gioca ogni 3 giorni, ma comunque un cambio di tendenza che può far ben sperare. Il messicano ha alla fine chiuso con 5 reti, più di tanti altri esterni in rosa, nonostante un minutaggio inferiore: a conferma, come sottolineato da Gattuso, che da lui non ci si può aspettare pulizia nel fraseggio o scambi stretti, ma più che altro attacco alla profondità e più fiuto del gol (emblematico il gol vittoria col Genoa, soprattutto su come va servito). Salvo offerte soddisfacenti intorno ai 30mln di euro (più o meno a questa cifra è al momento a bilancio per non realizzare una minusvalenza) o qualche prestito particolarmente oneroso, Lozano proverà ad imporsi già dal ritiro per riscrivere la sua storia in azzurro al secondo anno in Italia, come del resto hanno fatto tanti giocatori che ora rappresentano il meglio del campionato.