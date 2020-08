-8 a Castel di Sangro - Meret, ancora lavoro specifico per convincere Gattuso?

Oltre alle trattative in entrata ed in uscita, di cui vi stiamo raccontando tutti i dettagli in queste ore, analizziamo anche la situazione e le prospettive dei giocatori che tra 8 giorni partiranno per il ritiro di Castel di Sangro.

ALEX MERET - Le indiscrezioni giornalistiche sono state confermate direttamente dal suo agente. In sintesi, senza titolarità la richiesta è di una cessione, anche in prestito per poter giocare con continuità e non interrompere un percorso di crescita che in realtà ha già portato il classe '97 a fare la differenza spesso in campionato ed anche in Champions, inserito dall'Uefa nella top-11 degli esordienti nella fase a gironi, con le prodezze decisive in casa con il Liverpool ed a Salisburgo. Difficile non ritenerlo un titolare del Napoli, ma qui entra in gioco Rino Gattuso, la preferenza per un portiere con maggiore carisma, esperienza e capacità tecniche nel far partire l'azione da dietro (che in realtà non sempre è efficace portando risultati concreti). Salvo soluzioni immediate che non sono in programma, il talento classe '97 vivrà un ritiro particolare, probabilmente insistendo sul lavoro specifico con i piedi per convincere il tecnico a sovvertire la gerarchia. Al di là dell'alternanza nella parte finale della stagione (in cui comunque le gare importanti, compresa quella di Barcellona, le ha giocate Ospina), al momento lo scenario è di un ruolo da dodicesimo che gli sta decisamente stretto.