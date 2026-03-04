A Bari è Rao-mania! Altro gol per il 2006 del Napoli e Empoli ko 2-1
Si conclude il turno infrasettimanele di Serie B, valido per la 28ª giornata di campionato. La vittoria del Palermo e la contemporanea sconfitta del Frosinone, gare che modellano la parte alta della graduatoria, mentre dalla parte opposta è prezioso il successo del Bari, che si porta - dopo lunghi mesi - intanto fuori dalla zona che vale la retrocessione diretta, grazie al talentino di proprietà del Napoli Emanuele Rao, in rete nel 2-1 contro l'Empoli.
Di seguito la pagella del classe 2006 stilata dalla redazione di Tuttomercatoweb: "Rao 7,5 - È una spina nel fianco: sguscia via a Lovato, costringendolo alla doccia anticipata. Poi la sblocca con il timing perfetto, tiene sempre in apprensione gli avversari". In questa stagione l'attaccante in prestito dal Napoli fino al 30 giugno, è arrivato a quota 3 gol in Serie B in 22 presenze.
